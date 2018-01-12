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Регион 12.01.2018 18:32

Юнкер назвал несовместимым преследование журналистов с европейской перспективой Турции

Отношения с Турцией важны для Евросоюза, но перспективы ее вступления в ЕС не улучшатся, пока в этой стране журналистов держат за решеткой, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу в Софии.

"Как мне уже приходилось говорить, Турция большими шагами удаляется от своих европейских устремлений, и мы посмотрим, каким будет прогресс, которого Турция сумеет добиться в ближайшие месяцы", - сказал Ж.-К.Юнкер на пресс-конференции после встречи с главой болгарского правительства Бойко Борисовым, которую транслировала телеслужба ЕС.

"Но не будет никакого прогресса, пока в турецких тюрьмах будут оставаться журналисты", - подчеркнул председатель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о перспективе Анкары на пути вступления в ЕС.

Председатель Еврокомиссии посетил в Софию по случаю официальной презентации 11-12 января болгарского председательства в Совете ЕС.

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Тэги: ЕС, ЮНКЕР, ТУРЦИЯ, ЖУРНАЛИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]