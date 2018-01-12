Юнкер назвал несовместимым преследование журналистов с европейской перспективой Турции

Отношения с Турцией важны для Евросоюза, но перспективы ее вступления в ЕС не улучшатся, пока в этой стране журналистов держат за решеткой, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в пятницу в Софии.

"Как мне уже приходилось говорить, Турция большими шагами удаляется от своих европейских устремлений, и мы посмотрим, каким будет прогресс, которого Турция сумеет добиться в ближайшие месяцы", - сказал Ж.-К.Юнкер на пресс-конференции после встречи с главой болгарского правительства Бойко Борисовым, которую транслировала телеслужба ЕС.

"Но не будет никакого прогресса, пока в турецких тюрьмах будут оставаться журналисты", - подчеркнул председатель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о перспективе Анкары на пути вступления в ЕС.

Председатель Еврокомиссии посетил в Софию по случаю официальной презентации 11-12 января болгарского председательства в Совете ЕС.