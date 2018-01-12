Телеканал NBC рассчитывает заработать $1,4 млрд на продаже рекламы во время Олимпиады и Супербоула

Американский телеканал NBC планирует получить $1,4 млрд от рекламодателей за показ их рекламных роликов во время зимних Олимпийских игр и финала чемпионата по американскому футболу (Супербоул) в феврале 2018 года.

Ранее компания прогнозировала выручку от продажи рекламы на этих мероприятиях в размере $1,1 млрд.

По словам главы отдела продаж рекламы в спортивном сегменте в NBC Дэна Лавингера, впервые в истории один телеканал покажет оба события в один год.

Ожидается, что на продаже рекламы во время Олимпиады, которая пройдет с 9 по 25 февраля, компания заработает $900 млн. При этом выручка от рекламы во время одного только Супербоула, который состоится 4 февраля и продлится порядка четырех часов, включая перерывы между таймами, составит $500 млн.

Стоимость показа 30-секундного ролика во время Супербоула составит в среднем более $5 млн, что соответствует прошлогодним расценкам. Финал чемпионата по американскому футболу является самым популярным телесобытием в США - его смотрят свыше 110 млн человек.