Глава МИД Великобритании Борис Джонсон раскритиковал британских политиков, выступающих против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, назвав их "напыщенными болтунами".

"США - крупнейший инвестор для Великобритании, и все же Хан и Корбин (мэр Лондона Садик Хан и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин - ИФ), видимо, целенаправленно ставят эти важнейшие отношения под угрозу. Мы не позволим, чтобы отношения США и Великобритании подвергались опасности из-за напыщенных спесивых болтунов из городской администрации", - написал Б.Джонсон в пятницу в своем "Твиттере".

Такое заявление глава британского внешнеполитического ведомства сделал после того, как С.Хан поприветствовал решение Д.Трампа отменить предстоящий визит в Лондон. Мэр Лондона сказал, что, по его мнению, Д.Трамп "понял намек" о том, что лондонцы "находят его политику и действия полностью противоречащими ценностям нашего города", отмечает телеканал "Скай Ньюз". В то же время, Дж.Корбин не давал никаких публичных комментариев об отмене визита Д.Трампа, однако ранее критиковал его деятельность.

Ранее Д.Трамп в "Твиттере" сообщил, что отменяет поездку в Лондон.

"Причина, по которой я отменяю свой визит в Лондон, в том, что я не большой поклонник решения администрации Барака Обамы о продаже возможно самого удачно расположенного посольства в Лондоне "за гроши", просто чтобы построить новое за $1,2 млрд", - написал Д.Трамп в социальной сети.

Ожидалось, что Д.Трамп посетит новое посольство США в Лондоне в феврале. Церемония открытия запланирована на 16 января.