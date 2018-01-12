Москва заявила протест Стокгольму в связи с отсутствием реакции на противоправные действия против загранучреждений РФ в Швеции

Временному поверенному в делах Швеции в РФ выражен решительный процесс в связи с отсутствием адекватной реакции Стокгольма на противоправные действия шведского гражданина в отношении российских загранучреждений, сообщает в пятницу МИД России.

"12 января в МИД России был вызван временный поверенный в делах Швеции в Российской Федерации Т.Лоренцон", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Ему был заявлен решительный протест в связи с отсутствием адекватной реакции шведских властей на противоправные действия гражданина Швеции Л.Карнюшина в отношении Посольства и Торгового представительства России в Швеции", - отмечается в сообщении.

Как пояснили на Смоленской площади, "6 января этот гражданин проломил на легковом автомобиле шлагбаум на парковке, а затем таранил ворота гаража служебно-жилого здания Торгового представительства".

"8 января, управляя грузовым автомобилем, он повредил главные ворота административного здания Торгпредства. 10 января Л.Карнюшин незаконно проник на территорию Посольства, позднее в тот же день он повредил установленное на территории Торгпредства оборудование для видеонаблюдения", - добавили в МИД РФ.

"После каждого такого инцидента Л.Карнюшин задерживался шведской полицией, которая, однако, его отпускала по прошествии нескольких часов", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно сообщению, "внимание временного поверенного в делах Швеции в России было обращено на отстраненную позицию шведских властей в части обеспечения безопасности российских дипломатических представительств".

"Посольство России в Стокгольме неоднократно обращалось в Министерство иностранных дел Швеции с требованиями об усилении физической безопасности российских дипломатических объектов. Однако никаких конкретных шагов до сих пор предпринято не было", - подчеркнули на Смоленской площади.

В ходе общения со шведским дипломатом "было подчеркнуто, что провокационные действия Л.Карнюшина приобретают все более наглый и агрессивный характер, что создает прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников дипломатических миссий и членов их семей", отметили в МИД РФ.

"Перед шведской стороной был поставлен вопрос о необходимости безотлагательного принятия всех надлежащих мер для защиты помещений дипломатических представительств России от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства в соответствии с взятыми Швецией на себя обязательствами в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - подчеркнули на российском МИД.