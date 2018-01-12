Болгария имеет хорошую перспективу для вступления в еврозону и выполнила критерии для приема в Шенгенскую зону - Юнкер

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сообщил в пятницу на пресс-конференции в Софии, что обсуждал с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым перспективу вступления Болгарии в зону евро.
"В моем докладе о состоянии союза в сентябре (2017 года - ИФ) я ясно сказал, что все государства-члены, за исключением тех, на которые распространяется отступление (от договора о ЕС - ИФ), имеют возможность стать членами зоны евро. Более того, все те, кто соответствуют критериям, должны вступить в нее. Это определено договором", - заявил глава Еврокомиссии на совместной с Б.Борисовым пресс-конференции.
"Я не говорил, что уже завтра Болгария станет членом зоны евро. Я сказал, что Болгария находится на правильном пути. Ее государственный долг явно ниже 30%. Это самый низкий уровень долга в Европейском союзе", - сказал председатель Еврокомиссии.
Он также указал на успехи Болгарии в области поддержания бюджетного равновесия и на прогресс в сфере сокращения безработицы.
"Но этого еще недостаточно, и наши болгарские друзья это сознают. Однако реальная конвергенция уже есть. И это настоящий прогресс. Я полагаю, что Болгария, насколько возможно скоро, сможет присоединиться к зоне евро и полностью воспользоваться плодами своего участия в ней", - сказал Ж.-К.Юнкер.
В ответ на вопрос о перспективе вступления Болгарии в Шенгенскую зону он заявил, что Болгария выполнила необходимые условия для принятия в нее.
"Я нахожу не очень достойной позицию тех правительств (государств ЕС - ИФ), которые, вопреки реальному положению вещей, отказывают Болгарии во вступлении в Шенгенскую зону. Я вчера (11 января - ИФ) сказал, выступая в Национальном театре, что место Болгарии в Шенгенском пространстве, и я не отступлю ни на шаг, если встанет вопрос о том, чтобы вновь об этом напомнить (и мы это сделаем, если понадобится), на Европейском Совете или в любой другой инстанции", - заверил председатель Европейской комиссии.
Пресс-конференцию из Софии транслировала телеслужба ЕС.
Ж.-К.Юнкер находился в Болгарии по случаю официальной презентации 11-12 января болгарского председательства в Совете ЕС. Он провел переговоры с премьер-министром страны.
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