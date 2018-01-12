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Экология 12.01.2018 20:06

Гражданин Катара пытался незаконно вывести из Азербайджана редкого сокола – ГТК

Таможенные органы Азербайджана пресекли незаконный вывоз из страны редкого и находящегося под угрозой исчезновения сокола, сообщается в информации на сайте Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданин Катара, летевший рейсом Баку-Доха, представил таможенную декларацию и соответствующий разрешительный документ, сказав, что собирается совершить реэкспорт ранее ввезенного в Азербайджан сокола. Однако при проверке электронной бирки на птице было установлено, что эта не та птица, которая была привезена в Азербайджан», - говорится в сообщении.

Согласно информации, подданный Катара пытался вывезти из страны молодую особь, выловленную в Сальянском районе Азербайджана.

По факту ведется расследование.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАТАР, СОКОЛ, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]