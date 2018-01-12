Гражданин Катара пытался незаконно вывести из Азербайджана редкого сокола – ГТК

Таможенные органы Азербайджана пресекли незаконный вывоз из страны редкого и находящегося под угрозой исчезновения сокола, сообщается в информации на сайте Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Гражданин Катара, летевший рейсом Баку-Доха, представил таможенную декларацию и соответствующий разрешительный документ, сказав, что собирается совершить реэкспорт ранее ввезенного в Азербайджан сокола. Однако при проверке электронной бирки на птице было установлено, что эта не та птица, которая была привезена в Азербайджан», - говорится в сообщении.
Согласно информации, подданный Катара пытался вывезти из страны молодую особь, выловленную в Сальянском районе Азербайджана.
По факту ведется расследование.
Ф.Исазаде
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