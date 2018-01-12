ЛУКОЙЛ планирует пробурить 2 разведочных скважины на шельфе Камеруна, открываются возможности по газу

"ЛУКОЙЛ" планирует пробурить две разведочных скважины на шельфе Камеруна, сообщил журналистам президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.
Он добавил, что для компании в этом проекте открываются возможности по газу.
"Мы приняли инвестрешение по бурению двух разведочных скважин на блоке Камеруна. Там открываются новые возможности по переработке газа", - сказал он.
В.Алекперов также добавил, что "ЛУКОЙЛ" готовит предложения в правительство Ганы о переходе проекта в стадию разработки.
НК "ЛУКОЙЛ" является участником проекта разработки участка Этинде (Etinde) в акватории Камеруна в Гвинейском заливе (Западная Африка).
Ранее сообщалось, что правительство Камеруна достигло соглашения с компанией NewAge, которая является оператором проекта Этинде, об использовании добываемого там газа для наполнения плавучего СПГ-завода (FLNG).
"Правительство позволит проекту продвигаться вперед как FLNG-судно", - заявил источник Interfax Global Energy Services, близкий к камерунской нефтегазовой госкомпании Societe Nationale des Hydrocarbures (SNH).
Проект Этинде реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП), подписанного 22 декабря 2008 года. Участники проекта - "ЛУКОЙЛ" (30%), джерсийская New Age (African Global Energy) Ltd (30%), британская Bowleven Plc (20%) и SNH (20%). Лицензия на разработку участка Этинде выдана 29 июля 2014 года сроком на 20 лет.
"ЛУКОЙЛ" участвует в проекте в Гане Deepwater Tano/Cape Three Points в партнерстве с американской Hess.
Оператором проекта является Hess (50%), "ЛУКОЙЛу" принадлежит 38%, Ghana National Petroleum Corporation - 10%, Fueltrade Limited - 2%.
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