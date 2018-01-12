Токийский Ханэда стал самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира - OAG

Токийский Ханэда является самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира, свидетельствуют расчеты британской исследовательской компании OAG.

В прошлом году 89,75% рейсов в этой воздушной гавани осуществлялись в срок, то есть с опозданием не более чем на 15 минут. В первую тройку вошли также аэропорты Мадрида (83,63%) и Атланты (82,38%).

В топ-20 этого рейтинга, который учитывает аэропорты, обслуживающие не менее 30 млн пассажиров в год, вошли семь представителей США и по шесть - Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

Среди воздушных гаваней с пассажиропотоком от 20 до 30 млн человек в год лидером по точности вылетов-прилетов стал аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол (85,72%), далее следуют катарский Хамад (85,41%) и московский "Шереметьево" (83,55%).

OAG - исследовательско-аналитическая компания, которая предоставляет информацию о точности в сфере путешествий. Она имеет крупнейшую в мире базу данных в сфере авиации, включая расписание 900 авиакомпаний и свыше 4 тыс. аэропортов.