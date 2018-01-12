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Дальнее зарубежье 12.01.2018 21:00

Токийский Ханэда стал самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира - OAG

Токийский Ханэда является самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира, свидетельствуют расчеты британской исследовательской компании OAG.

В прошлом году 89,75% рейсов в этой воздушной гавани осуществлялись в срок, то есть с опозданием не более чем на 15 минут. В первую тройку вошли также аэропорты Мадрида (83,63%) и Атланты (82,38%).

В топ-20 этого рейтинга, который учитывает аэропорты, обслуживающие не менее 30 млн пассажиров в год, вошли семь представителей США и по шесть - Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

Среди воздушных гаваней с пассажиропотоком от 20 до 30 млн человек в год лидером по точности вылетов-прилетов стал аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол (85,72%), далее следуют катарский Хамад (85,41%) и московский "Шереметьево" (83,55%).

OAG - исследовательско-аналитическая компания, которая предоставляет информацию о точности в сфере путешествий. Она имеет крупнейшую в мире базу данных в сфере авиации, включая расписание 900 авиакомпаний и свыше 4 тыс. аэропортов.

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Тэги: МИР, АЭРОПОРТЫ, ПУНКТУАЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]