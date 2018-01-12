Дефицит сводного бюджета Азербайджана за 2017г составил 1,5% ВВП

Дефицит госбюджета Азербайджана в 2017 году составил 1 млрд 141,4 млн манатов или 6,48% к расходам, отмечается в данных министерства финансов.

Согласно данным Минфина, доходы госбюджета Азербайджана в 2017 году составили 16 млрд 446,9 млн манатов, прогноз выполнен на 98,1%.

В структуре доходов поступления по линии министерства налогов составили 6 млрд 972 млн манатов (прогноз выполнен на 91,2%), по линии Государственного таможенного комитета – 2 млрд 608,8 млн манатов (прогноз выполнен 115,9%).

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 6,1 млрд манатов, прочие доходы – 150 млн манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 366,1 млн манатов, выплаты Центрального банка Азербайджана по налогу на прибыль – 250 млн манатов.

При этом в IV-ом квартале 2017 года доходы госбюджета составили 4 млрд 401,8 млн манатов.

Расходы госбюджета за 2017 год составили 17 млрд 588,3 млн манатов, прогноз выполнен на 98%.

Социальные расходы составили 6 млрд 690,8 млн манатов или 38% всех расходов госбюджета за 2017 год. По сравнению с 2016 годом их объем увеличился на 7,3%.

В целом, текущие расходы госбюджета за отчетный год составили 10 млрд 921,1 млн манатов (удельный вес 62,1%), капитальные – 5 млрд 153,5 млн манатов (29,3%), на обслуживание внешнего долга – 1 млрд 513,7 млн манатов (8,6%).

В октябре-декабре расходы госбюджета составили 4 млрд 804,6 млн манатов.

Источниками покрытия дефицита госбюджета являлись: доходы от размещения гособлигаций – 384,6 млн манатов, доходы от приватизации – 106,5 млн манатов, 650,3 млн манатов – остатки средств на едином казначейском счете.

По данным Минфина, доходы сводного бюджета Азербайджана 2017 год составили 23 млрд 951,6 млн манатов, расходы – 24 млрд 982,6 млн манатов, дефицит – 1 млрд 31 млн манатов или 1,5% ВВП.

Доходы госбюджета на 2017 год были утверждены на уровне 16 млрд 766 млн манатов, расходы – 17 млрд 941 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозировался в 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП.

А.Азизов