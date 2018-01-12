Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит в Омане плавный выход из сделки по сокращению добычи нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит в рамках заседания в Омане 21 января плавный выход из сделки по сокращению добычи нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

На вопрос, готовится ли какая-то определенная стратегия по выходу из сделки, министр сказал: "Конкретно никто не готовит, идёт обсуждение среди министров, если мы придём к консенсусу, тогда примем решение".

Он также отметил, что на заседании будут обсуждаться, в том числе, текущие цены на нефть, которые находятся на уровне около $70 за баррель, а также текущий баланс спроса и предложения.

"Мы будем смотреть и на цены, и на их долгосрочность на высоких уровнях, но и на фундаментальные показатели - баланс спроса и предложения. Я думаю, что у нас будет возможность все эти вещи обсудить на мониторинговой комитете, который состоится через неделю в Омане", - сказал А.Новак.