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ТЭК 12.01.2018 22:33

Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит в Омане плавный выход из сделки по сокращению добычи нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит в рамках заседания в Омане 21 января плавный выход из сделки по сокращению добычи нефти, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

На вопрос, готовится ли какая-то определенная стратегия по выходу из сделки, министр сказал: "Конкретно никто не готовит, идёт обсуждение среди министров, если мы придём к консенсусу, тогда примем решение".

Он также отметил, что на заседании будут обсуждаться, в том числе, текущие цены на нефть, которые находятся на уровне около $70 за баррель, а также текущий баланс спроса и предложения.

"Мы будем смотреть и на цены, и на их долгосрочность на высоких уровнях, но и на фундаментальные показатели - баланс спроса и предложения. Я думаю, что у нас будет возможность все эти вещи обсудить на мониторинговой комитете, который состоится через неделю в Омане", - сказал А.Новак.

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Тэги: ОПЕК, СОГЛАШЕНИЕ, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]