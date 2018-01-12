Глава Минэнерго Азербайджана проведет переговоры в Саудовской Аравии по ситуации на нефтяном рынке

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов 13-16 января совершит визит в Саудовскую Аравию, говорится в сообщении Минэнерго республики.
«Визит азербайджанской делегации во главе с министром энергетики Азербайджана в Саудовскую Аравию состоится по приглашению министра энергетики, промышленности и природных ресурсов этой страны Халида Абдулазиз Аль Фалиха», - отмечается в сообщении.
В рамках визита П.Шахбазов проведет встречи с целью обсуждения вопросов энергетического сотрудничества между двумя странами, перспективам сотрудничества с компанией Saudi Aramco и ряду вопросов по развитию существующих взаимоотношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК и ОПЕК+ по регулированию нефтяного рынка.
В рамках визита азербайджанская делегация также посетит ряд производственных комплексов в Саудовской Аравии.
Н.Аббасова
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