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ТЭК 12.01.2018 22:45

Глава Минэнерго Азербайджана проведет переговоры в Саудовской Аравии по ситуации на нефтяном рынке

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов 13-16 января совершит визит в Саудовскую Аравию, говорится в сообщении Минэнерго республики.

«Визит азербайджанской делегации во главе с министром энергетики Азербайджана в Саудовскую Аравию состоится по приглашению министра энергетики, промышленности и природных ресурсов этой страны Халида Абдулазиз Аль Фалиха», - отмечается в сообщении.

В рамках визита П.Шахбазов проведет встречи с целью обсуждения вопросов энергетического сотрудничества между двумя странами, перспективам сотрудничества с компанией Saudi Aramco и ряду вопросов по развитию существующих взаимоотношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК и ОПЕК+ по регулированию нефтяного рынка.

В рамках визита азербайджанская делегация также посетит ряд производственных комплексов в Саудовской Аравии.

Н.Аббасова

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ШАХБАЗОВ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]