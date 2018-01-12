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Регион 12.01.2018 23:36

США ввели санкции против Ирана в отношении девяти компаний и пяти граждан, включая главу судебной системы

Минфин США расширил санкционный список в отношении Ирана, добавив туда в общей сложности 14 физических и юридических лиц, "в связи с серьезными нарушениями прав человека и проявлениями цензуры" в этой стране, сообщает в пятницу это американское ведомство.

"США не будут бездействовать, пока при иранском режиме продолжают происходить нарушения прав человека и несправедливость. Наши санкции нацелены против иранского режима, включая главу судебной системы Ирана (аятоллу Садика Лариджани - ИФ), за ужасающее ущемление прав граждан", - говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

"Наши санкции также нацелены на иранскую программу баллистических ракет и на дестабилизирующие действия, которые все еще ставят в приоритет экономическому благополучию народа Ирана", - отмечается в нем.

Помимо С.Лариджани под санкции попали еще два гражданина Ирана и два гражданина Китая. В список компаний включены организации из Китая, Малайзии и Ирана.

Эти санкции не имеют отношения к ограничительным мерам, замороженным в 2015 году в рамках СВПД.

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Тэги: США, ИРАН, ПРАВА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]