США ввели санкции против Ирана в отношении девяти компаний и пяти граждан, включая главу судебной системы

Минфин США расширил санкционный список в отношении Ирана, добавив туда в общей сложности 14 физических и юридических лиц, "в связи с серьезными нарушениями прав человека и проявлениями цензуры" в этой стране, сообщает в пятницу это американское ведомство.

"США не будут бездействовать, пока при иранском режиме продолжают происходить нарушения прав человека и несправедливость. Наши санкции нацелены против иранского режима, включая главу судебной системы Ирана (аятоллу Садика Лариджани - ИФ), за ужасающее ущемление прав граждан", - говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

"Наши санкции также нацелены на иранскую программу баллистических ракет и на дестабилизирующие действия, которые все еще ставят в приоритет экономическому благополучию народа Ирана", - отмечается в нем.

Помимо С.Лариджани под санкции попали еще два гражданина Ирана и два гражданина Китая. В список компаний включены организации из Китая, Малайзии и Ирана.

Эти санкции не имеют отношения к ограничительным мерам, замороженным в 2015 году в рамках СВПД.