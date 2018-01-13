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Дальнее зарубежье 13.01.2018 09:03

США перебросили в Европу еще один, пятый по счету стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное оружие

Очередной, уже пятый по счету за последние три дня стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, способный нести ядерное оружие, в пятницу был переброшен в Великобританию, свидетельствуют британские авиационные сайты, отслеживающие перемещение военной авиации.

По их данным, на авиабазе подскока Фэрфорд в Англии после трансатлантического перелета в пятницу совершил посадку американский стратегический бомбардировщик B-52H с бортовыми номером 61-0018 и позывными MYTEE91.

Теперь на британской авиабазе временно размещены уже пять B-52H из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, базирующегося на авиабазе Майнот в американском штате Северная Дакота.

В пятницу сразу три B-52H совершили полеты в регионе Балтийского моря вблизи границ России в рамках учений с ВВС Литвы.

В четверг посольство США в Литве сообщило, что в учениях ВВС Литвы и США, которые пройдут в районе литовского полигона Казлу-Руда, расположенного в 40 км от границ Калининградской области, примут участие американские бомбардировщики из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла.

Первоначальная переброска американской стратегической авиации в Европу началась 9 января, когда в Англию прибыли первые три стратегических бомбардировщика B-52H.

Одновременно с полетами в пятницу американских бомбардировщиков за российской территорией в регионе Балтики вели наблюдение стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, курсировавший в воздушном пространстве Литвы вблизи северной границы Калининградской области, а также французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией E-3F Sentry AWACS, находившийся в воздушном пространстве Польши у южных границ Калининградской области.

Накануне два бомбардировщика B-52H уже совершили первые полеты, в том числе над Балтикой и восточной Германией. Перед полетом на борт бомбардировщиков были загружены учебные боеприпасы.

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Тэги: США, БОМБАРДИРОВЩИКИ, ПЕРЕБРОСКА, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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