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Дальнее зарубежье 13.01.2018 09:23

У Трампа отличное состояние здоровья - личный врач президента США

Президент США Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья, заявил его личный врач Ронни Джексон.

"Медицинское обследование президента сегодня в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида прошло невероятно хорошо. У президента отличное состояние здоровья, и я с удовольствием поделюсь некоторыми деталями во вторник в ходе брифинга (в Белом доме-ИФ)", - приводят американские СМИ слова врача.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТРАМП, МЕДОБСЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]