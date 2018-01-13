У Трампа отличное состояние здоровья - личный врач президента США

Президент США Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья, заявил его личный врач Ронни Джексон.

"Медицинское обследование президента сегодня в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида прошло невероятно хорошо. У президента отличное состояние здоровья, и я с удовольствием поделюсь некоторыми деталями во вторник в ходе брифинга (в Белом доме-ИФ)", - приводят американские СМИ слова врача.