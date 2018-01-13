Джавад Зариф: Политика Трампа и его сегодняшнее заявление равносильны попыткам подорвать СВПД по Ирану

Заявление президента США Дональда Трампа по Ирану является попыткой подорвать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), завил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Политика Трампа и сегодняшнее заявление равносильны отчаянным попыткам подорвать прочное многостороннее соглашение, злонамеренно нарушая его пункты 26, 28 и 29. СВПД не подлежит пересмотру: вместо того, чтобы повторять устаревшую риторику, США должны прийти к полному соблюдению, так же, как Иран", - написал глава МИД Ирана в "Твиттере".