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Регион 13.01.2018 09:44

Джавад Зариф: Политика Трампа и его сегодняшнее заявление равносильны попыткам подорвать СВПД по Ирану

Заявление президента США Дональда Трампа по Ирану является попыткой подорвать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), завил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Политика Трампа и сегодняшнее заявление равносильны отчаянным попыткам подорвать прочное многостороннее соглашение, злонамеренно нарушая его пункты 26, 28 и 29. СВПД не подлежит пересмотру: вместо того, чтобы повторять устаревшую риторику, США должны прийти к полному соблюдению, так же, как Иран", - написал глава МИД Ирана в "Твиттере".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МИНИСТР, ТРАМП, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]