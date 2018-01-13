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СНГ 13.01.2018 10:22

Президент Узбекистана призвал к повышению эффективности работы МИД страны и дипломатических миссий

Президент Узбекистана поставил задачу повышения эффективности работы внешнеполитического ведомства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании, посвященном деятельности министерства иностранных дел и посольств страны за рубежом, состоявшемся в пятницу, призвал к повышению эффективности работы внешнеполитического ведомства.

В субботу узбекские СМИ опубликовали текст выступления главы государства.

"К сожалению, говорить о том, что все наши послы и другие дипломаты в одинаковой степени работают эффективно, не приходится", - сказал Ш.Мирзиеев.

При этом он сообщил, что только в 2017 году за безынициативность, инертность, неэффективность деятельности и допущенные недостатки были освобождены от занимаемой должности десять послов в таких странах, как Китай, Япония, Турция, Малайзия, и других.

Говоря о приоритетах деятельности внешнеполитического ведомства, он обратил внимание на то, что 2018 год объявлен в стране Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.

"Мы поставили перед собой очень важные цели. Это требует от вас кардинально повысить эффективность своей работы по всем направлениям", - отметил он.

По словам президента, сотрудники дипломатических учреждений должны оказывать практическое содействие в экспорте продукции, производимой в Узбекистане. Им необходимо помогать в привлечении иностранных инвестиций, передовых технологий и знаний для модернизации и развития промышленности и инфраструктуры республики. Кроме того, посольства должны проводить эффективную и системную работу по расширению туристического потока в Узбекистан.

"Вам необходимо вести постоянную работу по широкому информированию зарубежной общественности о том, что Узбекистан готов к развитию открытых, конструктивных и взаимовыгодных отношений", - подчеркнул президент, обращаясь к дипломатам.

Глава государства призвал избавиться от излишнего бюрократизма и бумаготворчества в системе МИД.

"Сегодня требование самой жизни - кардинально пересмотреть и оптимизировать данную систему. Это, прежде всего, касается вопросов отчетности, финансирования и материально-технического оснащения посольств", - отметил Ш.Мирзиеев.

Глава государства призвал также уделить особое внимание основным экономическим партнерам - государствам Центральной Азии, России, Китаю, США, Южной Корее, Японии и Турции, ведущим странам Европы.

"В каждом нашем посольстве в этих государствах должны быть введены и расширены штаты дипломатических работников по торговле и инвестициям", - сказал президент.

Глава государства также уделил особое внимание подготовке и переподготовке дипработников страны.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСОЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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