В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 8 человек - МВД

Восемь человек пострадали в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

За минувшие сутки на территории республики было зафиксировано 108 преступлений, 23 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 31 человека.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 26 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 10 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один - с незаконным хранением оружия.

А.Азизов