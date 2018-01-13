Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0492 RUR   0.0301 GBR   2.3036 TRY   0.4503

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 15 Янв 16 Янв

Внешняя политика 13.01.2018 10:57

Посол Азербайджана в Загребе вручил верительные грамоты президенту Хорватии

Посол Азербайджана в Загребе Фахраддин Гурбанов вручил верительные грамоты президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"12 января посол Ф.Гурбанов вручил верительные грамоты президенту Хорватии К.Грабар-Китарович. Посол отметил, что в период дипломатической миссии приложит все усилия для дальнейшего развития азербайджано-хорватских отношений", - отмечается в сообщении.

Посол отметил, что Азербайджан выдвинул кандидату Баку на проведение EXPO-2025. "Голосование по выбору города-хозяйки Всемирной выставки состоится в ноябре и посол попросил президента Хорватии поддержать кандидатуру Баку", - подчеркивается в сообщении.

Ф.Гурбанов добавил, что в 2018 году в Азербайджане будет отмечаться 100-летие создания Азербайджанской демократической республики (АДР) и в связи с этим в Хорватии также планируется проведение ряда мероприятий.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ХОРВАТИЯ, ПОСОЛ, ВЕРГРАМОТЫ


Похожие новости


Новое соглашение о стратегическом партнерстве Азербайджан-ЕС расширит двусторонние политико-экономические связи – президент Алиев В Баку прошло первое заседание азербайджано-хорватской межправкомиссии Азербайджан и Хорватия провели очередной раунд межмидовских консультаций Азербайджан и Хорватия летом проведут первое заседание МПК по торгово-экономическому сотрудничеству Глава МИД Азербайджана отмечает заинтересованность в сотрудничестве с Хорватией в судостроении и фармацевтики Баку и Загреб проведут в конце апреля межмидовские консультации в Азербайджане

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]