Посол Азербайджана в Загребе вручил верительные грамоты президенту Хорватии

Посол Азербайджана в Загребе Фахраддин Гурбанов вручил верительные грамоты президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"12 января посол Ф.Гурбанов вручил верительные грамоты президенту Хорватии К.Грабар-Китарович. Посол отметил, что в период дипломатической миссии приложит все усилия для дальнейшего развития азербайджано-хорватских отношений", - отмечается в сообщении.

Посол отметил, что Азербайджан выдвинул кандидату Баку на проведение EXPO-2025. "Голосование по выбору города-хозяйки Всемирной выставки состоится в ноябре и посол попросил президента Хорватии поддержать кандидатуру Баку", - подчеркивается в сообщении.

Ф.Гурбанов добавил, что в 2018 году в Азербайджане будет отмечаться 100-летие создания Азербайджанской демократической республики (АДР) и в связи с этим в Хорватии также планируется проведение ряда мероприятий.

А.Азизов