Норвежцы не хотят уезжать в США - данные TV-опроса

Норвежцы отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что он бы предпочел иммигрантов из Норвегии выходцам из Гаити и "грязных дыр" в Африке.
Норвежский телеканал ТВ2 провел опрос прохожих на улице, обратившись к ним с вопросом, интересует ли их эмиграция в США. Среди полученных ответов: "Абсолютно нет", "Если у них будет новый президент".
Реакция на слова Д.Трампа вырвалась и в интернет. "От имени Норвегии: спасибо, но не стоит благодарности", - написал в Твиттере представитель Консервативной партии Торбьерн Сетре. "Конечно, люди из Норвегии хотели бы переехать в страну, где у них больше шансов быть застреленными, жить в бедности, не иметь медобслуживания, если они бедные", - иронизирует в Твиттере гражданин США, живущий в Скандинавии.
Ранее сообщалось, что Д.Трамп в ходе обсуждения проекта иммиграционного соглашения в Белом доме, выразил недовольство тем, что американские политики стремятся принимать иммигрантов из Гаити, Сальвадора и "любой дыры", имея в виду также ряд африканских стран, в то время как можно было бы принять граждан из таких стран, как Норвегия.
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