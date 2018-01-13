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Дальнее зарубежье 13.01.2018 11:32

Норвежцы не хотят уезжать в США - данные TV-опроса

Норвежцы отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что он бы предпочел иммигрантов из Норвегии выходцам из Гаити и "грязных дыр" в Африке.

Норвежский телеканал ТВ2 провел опрос прохожих на улице, обратившись к ним с вопросом, интересует ли их эмиграция в США. Среди полученных ответов: "Абсолютно нет", "Если у них будет новый президент".

Реакция на слова Д.Трампа вырвалась и в интернет. "От имени Норвегии: спасибо, но не стоит благодарности", - написал в Твиттере представитель Консервативной партии Торбьерн Сетре. "Конечно, люди из Норвегии хотели бы переехать в страну, где у них больше шансов быть застреленными, жить в бедности, не иметь медобслуживания, если они бедные", - иронизирует в Твиттере гражданин США, живущий в Скандинавии.

Ранее сообщалось, что Д.Трамп в ходе обсуждения проекта иммиграционного соглашения в Белом доме, выразил недовольство тем, что американские политики стремятся принимать иммигрантов из Гаити, Сальвадора и "любой дыры", имея в виду также ряд африканских стран, в то время как можно было бы принять граждан из таких стран, как Норвегия.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, РАМП, ИММИГРАЦИЯ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]