Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0492 RUR   0.0301 GBR   2.3036 TRY   0.4503

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 15 Янв 16 Янв

СНГ 13.01.2018 12:14

Около 70 человек заразились кишечной инфекцией в кафе в столице Бурятии

Около 70 человек пострадали от массового отравления в кафе "ШуленДо" в центре Улан-Удэ, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Республиканской клинической больнице.

Только в Республиканскую клиническую больницу обратились 66 пострадавших, из них 50, в том числе девять детей, госпитализированы, отметили в медучреждении. Диагноз "сальмонеллез" подтвержден у девяти человек, в ближайшее время, когда будут получены данные бактериологического обследования, эта цифра может возрасти.

Первые пострадавшие с признаками острой кишечной инфекции обратились в Республиканскую клиническую инфекционную больницу за медицинской помощью 10 января. При сборе эпидемиологического анамнеза выяснилось, что все заболевшие посещали с 8 по 11 января кафе "ШуленДо" и употребляли в пищу салат "Цезарь" и другие блюда из курицы.

По состоянию на 14:00 12 января было госпитализировано 15 человек, на текущий момент это количество выросло до 50. Состояние больных - средней тяжести. 11 человек из числа обратившихся от медицинской помощи отказались, пятеро с легким течением заболевания выписаны на амбулаторное лечение.

Как уточняет Роспотребнадзор по Бурятии, в рамках эпидемиологического расследования организованы и проводятся мероприятия по ликвидации очага сальмонеллезной инфекции. С целью установления причин возникновения заболевания проведено обследование работников кафе, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств. В ходе расследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза. Деятельность кафе приостановлена, материалы переданы в суд Советского района Улан-Удэ. Проводятся противоэпидемические мероприятия в отношении контактных лиц.

Пострадавших информируют о порядке возмещения убытков, вызванных некачественными услугами, и компенсации морального вреда.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БУРЯТИЯ, ОТРАВЛЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]