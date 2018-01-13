Около 70 человек заразились кишечной инфекцией в кафе в столице Бурятии

Около 70 человек пострадали от массового отравления в кафе "ШуленДо" в центре Улан-Удэ, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в Республиканской клинической больнице.
Только в Республиканскую клиническую больницу обратились 66 пострадавших, из них 50, в том числе девять детей, госпитализированы, отметили в медучреждении. Диагноз "сальмонеллез" подтвержден у девяти человек, в ближайшее время, когда будут получены данные бактериологического обследования, эта цифра может возрасти.
Первые пострадавшие с признаками острой кишечной инфекции обратились в Республиканскую клиническую инфекционную больницу за медицинской помощью 10 января. При сборе эпидемиологического анамнеза выяснилось, что все заболевшие посещали с 8 по 11 января кафе "ШуленДо" и употребляли в пищу салат "Цезарь" и другие блюда из курицы.
По состоянию на 14:00 12 января было госпитализировано 15 человек, на текущий момент это количество выросло до 50. Состояние больных - средней тяжести. 11 человек из числа обратившихся от медицинской помощи отказались, пятеро с легким течением заболевания выписаны на амбулаторное лечение.
Как уточняет Роспотребнадзор по Бурятии, в рамках эпидемиологического расследования организованы и проводятся мероприятия по ликвидации очага сальмонеллезной инфекции. С целью установления причин возникновения заболевания проведено обследование работников кафе, произведен отбор проб готовых блюд, продовольственного сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств. В ходе расследования установлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, которые привели к загрязнению продукции возбудителем сальмонеллеза. Деятельность кафе приостановлена, материалы переданы в суд Советского района Улан-Удэ. Проводятся противоэпидемические мероприятия в отношении контактных лиц.
Пострадавших информируют о порядке возмещения убытков, вызванных некачественными услугами, и компенсации морального вреда.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Бурятии.
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