У кандидата в президенты РФ Путина не будет страниц в соцсетях - пресс-секретарь предвыборного штаба

Официальных и личных страниц в социальных сетях у кандидата в президенты РФ Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штата, сообщил телеканалу RT пресс- секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"Официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе и канала в Telegram, у кандидата в президенты Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штаба. Как рассказал специально для RT пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов, всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтёры и сторонники Путина", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале RT.