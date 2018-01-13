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СНГ 13.01.2018 12:35

У кандидата в президенты РФ Путина не будет страниц в соцсетях - пресс-секретарь предвыборного штаба

Официальных и личных страниц в социальных сетях у кандидата в президенты РФ Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штата, сообщил телеканалу RT пресс- секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"Официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе и канала в Telegram, у кандидата в президенты Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штаба. Как рассказал специально для RT пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов, всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтёры и сторонники Путина", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале RT.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]