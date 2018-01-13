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Происшествия 13.01.2018 12:47

МВД Азербайджана задержало по "горячим следам" 2 подозреваемых в ложной информации о планируемом теракте

МВД Азербайджана задержало двух жителей Баку за распространение ложных сведений о терроризме.

"12 января в 12:38 по местному времени на горячую линию МЧС Азербайджана "112" позвонил неизвестный и на английском языке сообщил, что у них есть бомба и они планируют теракт", - отмечается в сообщении МВД.

Данные сведения МЧС передало МВД.

"В ходе оперативных мероприятий было установлено, что эта информация является ложной. Сотрудники Главного управления полиции Баку, а также управлений полиции Хатаинского района Баку и Абшеронского района провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых по "горячим следам" были задержаны двое жителей столицы по факту распространения ложных сведений о терроризме", - подчеркивается в сообщении.

По данному факту ведется следствие.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МВД, БОМБА, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]