МВД Азербайджана задержало двух жителей Баку за распространение ложных сведений о терроризме.

"12 января в 12:38 по местному времени на горячую линию МЧС Азербайджана "112" позвонил неизвестный и на английском языке сообщил, что у них есть бомба и они планируют теракт", - отмечается в сообщении МВД.

Данные сведения МЧС передало МВД.

"В ходе оперативных мероприятий было установлено, что эта информация является ложной. Сотрудники Главного управления полиции Баку, а также управлений полиции Хатаинского района Баку и Абшеронского района провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых по "горячим следам" были задержаны двое жителей столицы по факту распространения ложных сведений о терроризме", - подчеркивается в сообщении.

По данному факту ведется следствие.

А.Азизов