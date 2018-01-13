МВД Азербайджана задержало двух жителей Баку за распространение ложных сведений о терроризме.
"12 января в 12:38 по местному времени на горячую линию МЧС Азербайджана "112" позвонил неизвестный и на английском языке сообщил, что у них есть бомба и они планируют теракт", - отмечается в сообщении МВД.
Данные сведения МЧС передало МВД.
"В ходе оперативных мероприятий было установлено, что эта информация является ложной. Сотрудники Главного управления полиции Баку, а также управлений полиции Хатаинского района Баку и Абшеронского района провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых по "горячим следам" были задержаны двое жителей столицы по факту распространения ложных сведений о терроризме", - подчеркивается в сообщении.
По данному факту ведется следствие.
А.Азизов
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