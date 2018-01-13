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Регион 13.01.2018 14:01

США не удастся переделать "иранскую сделку" подобно бульдозеру - Рябков

Нынешний подход США не позволит видоизменить сделку по иранскому атому, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас наехать на конструкцию СВПД подобным катку бульдозером, конечно, можно, но от этого конструкция не улучшится", - сказал С.Рябков в интервью "Интерфаксу".

"Ее нельзя с помощью бульдозера каким-то образом перестроить", - подчеркнул замминистра.

"Странно, что столь очевидные вещи не воспринимаются нашими коллегами в США. Но они привыкли, наверное, к таким подходам", - добавил российский дипломат.

"Реально то, что происходит с точки зрения постоянно, под разными предлогами, расширение круга организаций, физических лиц стран, которые становятся объектами американских санкций, показывает, что это примитивизация американской внешней политики - она продолжается", - подчеркнул С.Рябков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СВПД, БУЛЬДОЗЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]