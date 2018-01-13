Нынешний подход США не позволит видоизменить сделку по иранскому атому, заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас наехать на конструкцию СВПД подобным катку бульдозером, конечно, можно, но от этого конструкция не улучшится", - сказал С.Рябков в интервью "Интерфаксу".

"Ее нельзя с помощью бульдозера каким-то образом перестроить", - подчеркнул замминистра.

"Странно, что столь очевидные вещи не воспринимаются нашими коллегами в США. Но они привыкли, наверное, к таким подходам", - добавил российский дипломат.

"Реально то, что происходит с точки зрения постоянно, под разными предлогами, расширение круга организаций, физических лиц стран, которые становятся объектами американских санкций, показывает, что это примитивизация американской внешней политики - она продолжается", - подчеркнул С.Рябков.