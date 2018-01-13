ХАМАС не примет участия во встрече палестинского руководства для обсуждения американской позиции по Иерусалиму

Движение ХАМАС отказывается от участия во встрече палестинского руководства, на которой планируется обсудить ответ на решение США признать Иерусалим столицей Израиля.
"Мы приняли решение не участвовать во встрече. Условия, при которых пройдет встреча, не позволяют подготовить полномасштабную и ответственную оценку и препятствуют принятию решений, отвечающих нашим чаяниям", - говорится в заявлении, распространенном руководством ХАМАС в субботу.
Проведение встречи запланировано на воскресенье. Ожидается, что в ней примут участие представители руководства Организации освобождения Палестины (ООП). На нее также были приглашены представители руководства движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад", несмотря на то, что они не входят в ООП. "Исламский джихад" ранее также отказался от участия во встрече.
Президент США Дональд Трамп в начале декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и о планах переноса американского посольства в этот город. Это решение породило волну недовольства в мусульманском мире.
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