Ситуация в Тунисе пришла в норму после нескольких дней беспорядков - МВД

Власти Туниса заявляют о нормализации обстановки в стране после беспорядков, продолжавшихся несколько дней, сообщает в субботу межарабский телеканал "Аль-Джазира".

"Ночь на субботу была полностью спокойной", - цитирует телеканал заявление МВД Туниса.

По данным ведомства, уже в четверг волнения носили ограниченный характер.

Представитель МВД Халифа аш-Шайбани заявил, что с момента начала беспорядков ночью в понедельник арестованы 773 человека. Против них выдвинуты обвинения в грабежах и блокировании дорог.

В ходе протестов были сожжены здания нескольких государственных учреждений, из-за чего в несколько городов страны были введены войска.

Протестующие также забрасывали полицейских камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью, поджигали автомобили и громили витрины магазинов.

Для разгона толпы пришлось применять слезоточивый газ.

По последним данным, за время протестов погиб один человек, пострадали почти 50 сотрудников полиции.

Демонстранты требовали от правительства отказаться от бюджета 2018 года, который оппозиционные группы называют несправедливым. Они также выступали за более высокие социальные выплаты для малообеспеченных семей.

В новом году в стране выросли цены на ряд товаров, что также вызвало недовольство граждан страны.