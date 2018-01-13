На севере Азербайджана изъято 90 кг конины неизвестного происхождения - МВД

В Хачмазском районе Азербайджана обнаружено и изъято 90 кг конины неизвестного происхождения, сообщает министерство внутренних дел республики.

"Во время карантинных мероприятий на территории Хачмазского района проведен осмотр автомобиля марки Mercedes, управляемого жителем Товузского района Ниджатом Мамедовым. В багажнике автомобиля было обнаружено и изъято 90 кг конины без каких-либо документов о происхождении, незаконно перевозимых в антисанитарных условиях", - подчеркивает МВД.

Образцы мяса были переданы в лабораторию Государственной ветеринарной службы для проведения экспертизы.

"В зависимости от результатов проверки будут применены меры в соответствии с законодательством", - отмечает ведомство.

А.Азизов