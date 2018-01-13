На севере Азербайджана изъято 90 кг конины неизвестного происхождения - МВД

В Хачмазском районе Азербайджана обнаружено и изъято 90 кг конины неизвестного происхождения, сообщает министерство внутренних дел республики.
"Во время карантинных мероприятий на территории Хачмазского района проведен осмотр автомобиля марки Mercedes, управляемого жителем Товузского района Ниджатом Мамедовым. В багажнике автомобиля было обнаружено и изъято 90 кг конины без каких-либо документов о происхождении, незаконно перевозимых в антисанитарных условиях", - подчеркивает МВД.
Образцы мяса были переданы в лабораторию Государственной ветеринарной службы для проведения экспертизы.
"В зависимости от результатов проверки будут применены меры в соответствии с законодательством", - отмечает ведомство.
А.Азизов
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