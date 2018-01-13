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Происшествия 13.01.2018 17:00

На севере Азербайджана изъято 90 кг конины неизвестного происхождения - МВД

В Хачмазском районе Азербайджана обнаружено и изъято 90 кг конины неизвестного происхождения, сообщает министерство внутренних дел республики.

"Во время карантинных мероприятий на территории Хачмазского района проведен осмотр автомобиля марки Mercedes, управляемого жителем Товузского района Ниджатом Мамедовым. В багажнике автомобиля было обнаружено и изъято 90 кг конины без каких-либо документов о происхождении, незаконно перевозимых в антисанитарных условиях", - подчеркивает МВД.

Образцы мяса были переданы в лабораторию Государственной ветеринарной службы для проведения экспертизы.

"В зависимости от результатов проверки будут применены меры в соответствии с законодательством", - отмечает ведомство.

А.Азизов

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Тэги: КОНИНА, ИЗЪЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]