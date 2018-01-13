Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0492 RUR   0.0301 GBR   2.3036 TRY   0.4503

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 15 Янв 16 Янв

Регион 13.01.2018 17:03

В Иране предотвращена попытка ввоза с пакистанской территории взрывчатки и диверсионного оборудования террористов - КСИР

Подразделение Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) предотвратило попытку террористов ввезти в Иран с пакистанской территории взрывчатку для дестабилизации ситуации в стране, говорится в сообщении, опубликованном на сайте КСИР в субботу.

"Террористическая группировка пыталась ввезти партию взрывных устройств в Иран в попытке осуществить диверсионную деятельность, создать опасную обстановку и разжечь беспорядки внутри страны", - говорится в сообщении.

Партия взрывчатых веществ, поясов смертников и оборудование, перехваченные на границе, были ликвидированы в Сераване на юго-востоке Ирана недалеко от границы с Пакистаном, отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПАКИСТАН, КСИР, АНТИТЕРРОР


Похожие новости


Глава иранского МИД проведет в Пакистане переговоры по Йемену Главы МИД Ирана и Пакистана заявляют о поддержке позиции Баку в карабахском конфликте Президент Пакистана обещает поддержать Иран в случае конфликта с США В Тегеране намерены укреплять сотрудничество с Афганистаном и Пакистаном Иранский президент намерен скоро посетить Пакистан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]