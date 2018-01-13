В Иране предотвращена попытка ввоза с пакистанской территории взрывчатки и диверсионного оборудования террористов - КСИР

Подразделение Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) предотвратило попытку террористов ввезти в Иран с пакистанской территории взрывчатку для дестабилизации ситуации в стране, говорится в сообщении, опубликованном на сайте КСИР в субботу.

"Террористическая группировка пыталась ввезти партию взрывных устройств в Иран в попытке осуществить диверсионную деятельность, создать опасную обстановку и разжечь беспорядки внутри страны", - говорится в сообщении.

Партия взрывчатых веществ, поясов смертников и оборудование, перехваченные на границе, были ликвидированы в Сераване на юго-востоке Ирана недалеко от границы с Пакистаном, отмечается в сообщении.