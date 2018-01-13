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Дальнее зарубежье 13.01.2018 18:22

Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона - ТВ

Группа сторонников президента США Дональда Трампа в субботу сорвала выступление мэра Лондона Садика Хана, сообщает британский телеканал "Скай Ньюс".

В зал, где выступал градоначальник, ворвались сторонники президента США, начали выкрикивать лозунги в защиту Дональда Трампа, а также в поддержку выхода Великобритании из ЕС. Кроме того, прозвучали призывы арестовать С.Хана. Участники акции задержаны, говорится в сообщении.

Протест сторонников Д.Трампа был вызван реакцией мэра Лондона на решение президента США не приезжать на открытие нового американского посольства в Лондоне. С.Хан заявил, что одобряет решение Д.Трампа.

"Его визит, запланированный на следующий месяц, без сомнений приведет к массовым акциям протеста", - заявил мэр Лондона.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОР, МЭР, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]