Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона - ТВ

Группа сторонников президента США Дональда Трампа в субботу сорвала выступление мэра Лондона Садика Хана, сообщает британский телеканал "Скай Ньюс".

В зал, где выступал градоначальник, ворвались сторонники президента США, начали выкрикивать лозунги в защиту Дональда Трампа, а также в поддержку выхода Великобритании из ЕС. Кроме того, прозвучали призывы арестовать С.Хана. Участники акции задержаны, говорится в сообщении.

Протест сторонников Д.Трампа был вызван реакцией мэра Лондона на решение президента США не приезжать на открытие нового американского посольства в Лондоне. С.Хан заявил, что одобряет решение Д.Трампа.

"Его визит, запланированный на следующий месяц, без сомнений приведет к массовым акциям протеста", - заявил мэр Лондона.