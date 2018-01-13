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Регион 13.01.2018 18:45

Россия рассчитывает, что МАГАТЭ продолжит проводить проверки ядерных объектов Ирана в строгом соответствии с СВПД - зампостпреда РФ

Россия рассчитывает, что МАГАТЭ продолжит проводить проверки ядерных объектов Ирана в строгом соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), заявил в субботу заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Алексей Карпов.

"Многое сейчас будет зависеть от позиции, которую займёт Международное агентство по атомной энергии, которое проводит проверки в Иране и уполномочено вести верификацию и выполнение тех обязательств в ядерной области, которые взял на себя Иран", - заявил он в интервью "Интерфаксу".

"Надеемся, что МАГАТЭ займёт позицию в этом плане совершенно определенную, что в соответствии с мандатом, одобренным Советом управляющих МАГАТЭ ещё в 2015 году, такая работа будет продолжена, верификации будут вестись строго в соответствии с теми параметрами и с теми модальностями, которые были утверждены тогда", - добавил А.Карпов.

Он отметил, что российская сторона такую работу с МАГАТЭ будет вести, добавив: "У нас есть все основания верить, что МАГАТЭ будет придерживаться именно этой линии".

Д.Трамп предупредил в пятницу, что его страна выйдет из соглашения по иранскому атому, если европейские партнеры Вашингтона не помогут в ликвидации существенных недочетов этого документа.

"Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с атомной программой. Но я это делаю исключительно для того, чтобы наши европейские союзники согласились работать над ужасными недочетами сделки по иранскому атому", - отметил он в заявлении.

"Это - последний шанс. В случае, если достигнуть соглашения будет невозможно, США больше не будут продлевать приостановку санкций", - добавил Д.Трамп.

Он предупредил, что "если в какой бы то ни было момент я решу, что достижение соглашения невозможно, я немедленно выйду из этой сделки".

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МАГАТЭ, ПРОВЕРКИ


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