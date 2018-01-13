Чехию ждет второй тур президентских выборов

Лидеру президентских выборов в Чехии нынешнему главе государства Милошу Земану не удается набрать абсолютного большинства в первом туре, поэтому 26 и 27 января в стране пройдет второй тур выборов президента.
По данным чешского радио, после подсчета почти 94% голосов избирателей, результат М.Земана снизился до 39,40%. Его основной конкурент Иржи Драгош набирает 26,20% голосов избирателей.
Президентские выборы в Чехии проходили два дня - в пятницу во вторую половину дня и в субботу в первую. Граждане страны должны были выбрать президента из девяти кандидатов.
М.Земан открыто придерживается антимусульманских взглядов, ранее он заявлял о том, что миграционный кризис 2015 года является "организованным вторжением" в Европу, и считает, что мусульмане не смогут интегрироваться в европейские страны. Он также неоднократно высказывался за отмену санкций против России.
И.Драгош выступает за сотрудничество с ЕС и за сохранение санкций против РФ. Он настаивает на том, что Прага должна "играть более активную роль в ЕС" и поддерживает принятие Чехией евро в качестве валюты.
Если ни один из кандидатов не набирает 50% голосов, то 26 и 27 января предусмотрен второй тур голосования.
Всеобщие президентские выборы проходят в Чехии во второй раз, до 2013 года главу республики избирали депутаты двух палат парламента. По результатам второго тура выборов 2013 года, президентом Чехии стал М.Земан, набрав 54,8% голосов.
Президент Чехии избирается сроком на пять лет.
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