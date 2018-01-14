Премьер Дании встретится с властями Эстонии и датскими солдатами из боевой группы НАТО

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен прибудет в воскресенье с двухдневным визитом в Эстонию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии.
В тот же день Л.Расмуссен вместе с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом посетит военный городок в Тапа, где они встретятся с военнослужащими из боевой группы НАТО, сообщила пресс-служба правительства.
Во встрече примут участие министр обороны Эстонии Юри Луйк и министр обороны Дании Клаус Хьорт Фредериксен.
В состав боевой группы в среду прибыл основной личный состав механизированной пехотной роты вооруженных сил Дании, а в четверг для нее была доставлена боевая техника, в том числе, боевые машины пехоты CV90.
В понедельник Л.Расмуссен встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, будут рассмотрены вопросы безопасности региона, предстоящего саммита НАТО, а также тема будущего ЕС.
В понедельник также состоится встреча с премьер-министром Ю.Ратасом, на которой будут рассмотрены вопросы эстонско-датских отношений, в том числе сотрудничества в НАТО, и актуальные вопросы Европейского союза.
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