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Дальнее зарубежье 14.01.2018 11:24

Восемь человек погибли при пожаре на севере Португалии, десятки пострадали

Пожар в развлекательном центре в португальском городе Тондела (округ Визеу) привел к гибели восьми человек, передают в воскресенье западные СМИ.

По данным изданий, еще несколько десятков человек получили ожоги различной степени тяжести. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Возгорание возникло в тот момент, когда в центре проходило соревнование по карточной игре, в котором принимали участие порядка 60 человек.

Причина пожара пока неизвестна, однако местные СМИ сообщают, что к трагедии мог привести взрыв отопительного котла.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]