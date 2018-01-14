Иранские власти полностью сняли блокировку с Telegram

Власти Ирана предоставили полный доступ на территории страны к мессенджеру Telegram, передает в воскресенье иранское агентство ИРНА со ссылкой на собственные источники.
"Источники сообщили, что блокировка (ряда каналов в Telegram - ИФ) была снята, и в настоящий момент пользователи имеют к ним доступ", - говорится в сообщении.
В конце декабря иранские власти заблокировали Telegram, а также сервис по обмену фотографиями Instagram.
Такое решение было принято Высшим советом безопасности Ирана для поддержания общественного порядка после того, как в ряде крупных иранских городов прошли акции протеста в связи с экономической ситуацией в стране.
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