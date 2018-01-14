В Афганистане полицейский застрелил двух сослуживцев

Сотрудник полиции в Афганистане открыл огонь по своим сослуживцам, два человека погибли, трое ранены, сообщили в воскресенье местные СМИ.

По данным начальника полиции провинции Голам Мустафы Мухсини, инцидент произошел в провинции Гур на западе республики. Стрелок задержан, другие подробности инцидента не приводятся, отметили СМИ.