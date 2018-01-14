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Дальнее зарубежье 14.01.2018 12:24

В Афганистане полицейский застрелил двух сослуживцев

Сотрудник полиции в Афганистане открыл огонь по своим сослуживцам, два человека погибли, трое ранены, сообщили в воскресенье местные СМИ.

По данным начальника полиции провинции Голам Мустафы Мухсини, инцидент произошел в провинции Гур на западе республики. Стрелок задержан, другие подробности инцидента не приводятся, отметили СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, УБИЙСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]