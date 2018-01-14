Жители Восточной Гуты заявили о возможной химатаке - СМИ

Несколько человек из Восточной Гуты сообщили о возможной химической атаке, которая могла произойти накануне в этом сирийском районе, передает в воскресенье британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, шесть местных жителей обратились за врачебной помощью в связи с проблемами дыхания.

При этом люди заявили о том, что почувствовали запах зарина после очередного авиаудара по району. Тем временем, ряд СМИ утвреждают, что вероятную химатаку могли осуществить сирийские войска.

Тем временем, накануне российский Центр по примирению в Сирии призвал все стороны конфликта в Восточной Гуте прекратить боевые действия.

"Руководствуясь положениями Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, российский Центр по примирению призывает все стороны конфликта в Восточной Гуте прекратить боевые действия и использование всех видов вооружений, вернуть вооруженные формирования на позиции в границах зоны деэскалации", - сказал представитель центра генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге в субботу.

Он отметил, что прекращение боевых действий является единственной возможностью и неотъемлемым условием для политического урегулирования в Восточной Гуте и на всей территории Сирии.

В апреле прошлого года в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В свою очередь, в Дамаске обвинения отвергли.