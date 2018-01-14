Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья Перу

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло близ побережья Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Подземные толчки ощущались в 42 километрах к юго-западу от населенного пункта Акари (регион Арекипа). Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.
Информации о жертвах или разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.
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