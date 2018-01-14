Коммунистическая идеология сродни христианству, считает Путин

Коммунисты не изобретали свою идеологию, а лишь приспособили под нее православную веру, считает президент РФ Владимир Путин.

"Ленина положили в мавзолей - чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: "Нет, в христианском мире нет такой традиции". Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа. То есть по сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело", - сказал В.Путин в документальном фильме "Валаам", выдержки из которого опубликованы на сайте телеканала Россия 1 (ВГТРК).

Он отметил, что коммунистическая идеология сродни христианству, так как понятия свободы, братства, равенства и справедливости заложены в Священном писании.

"А Кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали", - сказал президент.