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Религия 14.01.2018 15:16

Коммунистическая идеология сродни христианству, считает Путин

Коммунисты не изобретали свою идеологию, а лишь приспособили под нее православную веру, считает президент РФ Владимир Путин.

"Ленина положили в мавзолей - чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: "Нет, в христианском мире нет такой традиции". Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа. То есть по сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело", - сказал В.Путин в документальном фильме "Валаам", выдержки из которого опубликованы на сайте телеканала Россия 1 (ВГТРК).

Он отметил, что коммунистическая идеология сродни христианству, так как понятия свободы, братства, равенства и справедливости заложены в Священном писании.

"А Кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали", - сказал президент.

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Тэги: ПУТИН, КОММУНИЗМ, ИДЕОЛОГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]