Самолет во время посадки в Турции выкатился за пределы ВПП и едва не скатился по склону в море

Пассажирский самолет компании Pegasus Airlines при посадке в турецком Трабзоне выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не скатился по склону в море, сообщает агентство "Анадолу".

На борту "Боинга-737" находились 162 человека. Их всех успешно эвакуировали, о пострадавших не сообщается.

Как отмечают СМИ, самолет остановился в десятках метров от воды. Если бы он съехал дальше, последствия были бы гораздо более серьезными.

Инцидент произошел во время посадки лайнера, который прилетел в черноморский Трабзон из Анкары вечером 13 января. После этого аэропорт был закрыт до утра, несколько рейсов отменены.

Причины произошедшего пока не известны.