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Регион 14.01.2018 16:24

Самолет во время посадки в Турции выкатился за пределы ВПП и едва не скатился по склону в море

Пассажирский самолет компании Pegasus Airlines при посадке в турецком Трабзоне выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не скатился по склону в море, сообщает агентство "Анадолу".

На борту "Боинга-737" находились 162 человека. Их всех успешно эвакуировали, о пострадавших не сообщается.

Как отмечают СМИ, самолет остановился в десятках метров от воды. Если бы он съехал дальше, последствия были бы гораздо более серьезными.

Инцидент произошел во время посадки лайнера, который прилетел в черноморский Трабзон из Анкары вечером 13 января. После этого аэропорт был закрыт до утра, несколько рейсов отменены.

Причины произошедшего пока не известны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ТУРЦИЯ, САМОЛЕТ, ПРОИСШЕСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]