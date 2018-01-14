Уровень Северного моря из-за потепления климата стал рекордно высоким

Средний уровень Северного моря вдоль побережья Нидерландов в минувшем году достиг рекордно высокой отметки, сообщил в воскресенье сайт газеты "Либр Бельжик".
Издание при этом ссылается на данные независимого нидерландского исследовательского института Deltares, занимающегося водными ресурсами и грунтовыми водами.
"Уровень Северного моря поднимается в среднем на 3 мм в год, или 3 см за 10 лет", - приводит "Либр Бельжик" также слова руководителя лаборатории гляциологии Свободного университета Брюсселя профессора Франка Паттина.
Согласно исследованиям, средний уровень Северного моря находится на 11 сантиметров выше нормального амстердамского уровня (NAP) по амстердамскому футштоку, отмечает "Либр Бельжик".
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 130 раз - Минобороны Азербайджана
В Баку призывают ОБСЕ отказаться от тенденциозности в оценке свободы СМИ в Азербайджане – помощник президента
Посол Азербайджана в Загребе вручил верительные грамоты президенту Хорватии
Глава Минэнерго Азербайджана проведет переговоры в Саудовской Аравии по ситуации на нефтяном рынке
Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит в Омане плавный выход из сделки по сокращению добычи нефти
Дефицит сводного бюджета Азербайджана за 2017г составил 1,5% ВВП
В Турции рассчитывают принять в 2018 году 36 млн туристов
Коммунистическая идеология сродни христианству, считает Путин
На севере Азербайджана изъято 90 кг конины неизвестного происхождения - МВД
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В 2018 году Nar продолжит работы по усовершенствованию сети
Растет интерес к выигрышной кампании AccessBank "Выгодно, как ни крути!"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»