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Дальнее зарубежье 14.01.2018 16:56

Уровень Северного моря из-за потепления климата стал рекордно высоким

Средний уровень Северного моря вдоль побережья Нидерландов в минувшем году достиг рекордно высокой отметки, сообщил в воскресенье сайт газеты "Либр Бельжик".

Издание при этом ссылается на данные независимого нидерландского исследовательского института Deltares, занимающегося водными ресурсами и грунтовыми водами.

"Уровень Северного моря поднимается в среднем на 3 мм в год, или 3 см за 10 лет", - приводит "Либр Бельжик" также слова руководителя лаборатории гляциологии Свободного университета Брюсселя профессора Франка Паттина.

Согласно исследованиям, средний уровень Северного моря находится на 11 сантиметров выше нормального амстердамского уровня (NAP) по амстердамскому футштоку, отмечает "Либр Бельжик".

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, МОРЕ, УРОВЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]