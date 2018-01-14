Лидер "Руха новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал встречу с жителями Днепра (бывший Днепропетровск) 15 января для обсуждения текущей ситуации в Украине в рамках возобновления поездок по регионам страны.

"После вынужденного перерыва я снова начну свои региональные поездки, буду искать 300 спартанцев для следующей власти в Украине. Приглашаю смелых, инициативных людей на встречу в понедельник в Днепре для диалога на все главные темы. Адрес: ул. Ермолова, 35, КДЦ Днепропресс, в 18:00", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, 10 января после допроса в Управлении СБУ в Киеве М.Саакашвили заявил, что собирается возобновить поездки по Украине и искать людей, которые будут способны управлять страной другими методами.