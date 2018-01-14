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СНГ 14.01.2018 18:08

Саакашвили намерен найти в Украине "300 спартанцев" для смены власти в стране

Лидер "Руха новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал встречу с жителями Днепра (бывший Днепропетровск) 15 января для обсуждения текущей ситуации в Украине в рамках возобновления поездок по регионам страны.

"После вынужденного перерыва я снова начну свои региональные поездки, буду искать 300 спартанцев для следующей власти в Украине. Приглашаю смелых, инициативных людей на встречу в понедельник в Днепре для диалога на все главные темы. Адрес: ул. Ермолова, 35, КДЦ Днепропресс, в 18:00", - написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, 10 января после допроса в Управлении СБУ в Киеве М.Саакашвили заявил, что собирается возобновить поездки по Украине и искать людей, которые будут способны управлять страной другими методами.

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Тэги: СААКАШВИЛИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]