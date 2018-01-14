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Дальнее зарубежье 14.01.2018 18:30

Трамп обвинил WSJ в искажении его слов о лидере КНДР, издание отвергло это и опубликовало аудиозапись

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что издание The Wall Street Journal неправильно трактовало его слова об отношениях с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Газета "Уолл-стрит джорнэл" неверно сообщила о том, что я сказал "У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Очевидно, я такого не говорил. Я сказал "если бы у меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном", это большая разница", - написал американский президент на своей страничке в "Твиттере".

При этом Д.Трамп подчеркнул, что "к счастью, сейчас беседы с репортерами записываются", что позволяет избегать фейковых новостей.

Тем временем, в "Твиттере" издания появилось сообщение о том, что журналисты The Wall Street Journal правильно передали слова Д.Трампа о лидере КНДР. В нем также содержится ссылка на часть аудиозаписи, подтверждающую позицию издания.

"У меня хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Хорошие отношения также сложились между мной и премьер-министром Японии Синдзо Абэ и, вероятно, у меня очень хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", - говорит Д.Трамп на аудиозаписи, размещенной изданием.

Интервью, относительно которого возникли разногласия, было записано изданием в минувший четверг, 11 января.

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Тэги: ТРАМП, ГАЗЕТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]