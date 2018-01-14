Трамп обвинил WSJ в искажении его слов о лидере КНДР, издание отвергло это и опубликовало аудиозапись

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что издание The Wall Street Journal неправильно трактовало его слова об отношениях с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
"Газета "Уолл-стрит джорнэл" неверно сообщила о том, что я сказал "У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном". Очевидно, я такого не говорил. Я сказал "если бы у меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном", это большая разница", - написал американский президент на своей страничке в "Твиттере".
При этом Д.Трамп подчеркнул, что "к счастью, сейчас беседы с репортерами записываются", что позволяет избегать фейковых новостей.
Тем временем, в "Твиттере" издания появилось сообщение о том, что журналисты The Wall Street Journal правильно передали слова Д.Трампа о лидере КНДР. В нем также содержится ссылка на часть аудиозаписи, подтверждающую позицию издания.
"У меня хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Хорошие отношения также сложились между мной и премьер-министром Японии Синдзо Абэ и, вероятно, у меня очень хорошие отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном", - говорит Д.Трамп на аудиозаписи, размещенной изданием.
Интервью, относительно которого возникли разногласия, было записано изданием в минувший четверг, 11 января.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 130 раз - Минобороны Азербайджана
В Баку призывают ОБСЕ отказаться от тенденциозности в оценке свободы СМИ в Азербайджане – помощник президента
Посол Азербайджана в Загребе вручил верительные грамоты президенту Хорватии
Глава Минэнерго Азербайджана проведет переговоры в Саудовской Аравии по ситуации на нефтяном рынке
Мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит в Омане плавный выход из сделки по сокращению добычи нефти
Дефицит сводного бюджета Азербайджана за 2017г составил 1,5% ВВП
В Турции рассчитывают принять в 2018 году 36 млн туристов
Коммунистическая идеология сродни христианству, считает Путин
На севере Азербайджана изъято 90 кг конины неизвестного происхождения - МВД
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В 2018 году Nar продолжит работы по усовершенствованию сети
Растет интерес к выигрышной кампании AccessBank "Выгодно, как ни крути!"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»