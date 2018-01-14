Один человек погиб при землетрясении в Перу, более 60 получили ранения

Землетрясение магнитудой 7,3 близ побережья Перу привело к гибели одного человека, сообщила в воскресенье в "Твиттере" губернатор региона Арекипа Ямила Осорио.
По ее словам, речь идет о 55-летнем мужчине, который скончался от упавшего на него камня.
Между тем, западные СМИ сообщают, что число жертв стихии может достигать двух человек. Кроме того, порядка 65 человек получили ранения.
Подземные толчки ощущались в 42 километрах к юго-западу от населенного пункта Акари (регион Арекипа). Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.
Тем временем, американские ученые ранее заявили об угрозе возникновения цунами из-за произошедшего землетрясения.
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