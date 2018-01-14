В Турции рассчитывают принять в 2018 году 36 млн туристов

Власти Турции рассчитывают в 2018 году принять 36 млн иностранных туристов, что на 3,6 млн больше, чем в прошлом году, заявил министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш.

Так, по словам министра, в 2017 году страну посетили 32,4 млн иностранных туристов (+28% по сравнению с 2016 годом), доходы от которых составили около $26 млрд (+17%), передает в воскресенье агентство Anadolu.

Тем временем, в 2018 году, добавил министр, доходы Турции от иностранных туристов составят $34 млрд.

Н.Куртулмуш рассказал, что в 2017 году Турцию посетило порядка 5 млн туристов из России и 3,5 млн туристов из Германии.

"Число предварительных резерваций в отелях Турции на 2018 год выросло на 20-60% в зависимости от стран по сравнению с прошлым годом", - сказал министр.