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Туризм 14.01.2018 19:27

В Турции рассчитывают принять в 2018 году 36 млн туристов

Власти Турции рассчитывают в 2018 году принять 36 млн иностранных туристов, что на 3,6 млн больше, чем в прошлом году, заявил министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш.

Так, по словам министра, в 2017 году страну посетили 32,4 млн иностранных туристов (+28% по сравнению с 2016 годом), доходы от которых составили около $26 млрд (+17%), передает в воскресенье агентство Anadolu.

Тем временем, в 2018 году, добавил министр, доходы Турции от иностранных туристов составят $34 млрд.

Н.Куртулмуш рассказал, что в 2017 году Турцию посетило порядка 5 млн туристов из России и 3,5 млн туристов из Германии.

"Число предварительных резерваций в отелях Турции на 2018 год выросло на 20-60% в зависимости от стран по сравнению с прошлым годом", - сказал министр.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРИСТЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]