В Эстонию прибыло 12 истребителей США F-16 для участия в учениях

В Эстонию на авиабазу Эмари (Amari) в воскресенье прибыл авиаотряд США из 12 истребителей F-16.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии, самолеты 112 эскадрильи национальной гвардии Огайо прибыли без промежуточных посадок напрямую со своей базы в Толедо для участия в международных учениях ВВС.
Как сказал и.о. командующего ВВС Эстонии, полковник Рийво Валге (Riivo Valge), начинающиеся в Эстонии совместные учения станут уже седьмыми по счету, проводимыми на авиабазе Эмари.
"Одной из целей предстоящих учений станет отработка воздушных операций с участием более крупных формирований. Для этого приглашены в Эстонию также опытные наводчики из Бельгии, которые проконсультируют ВВС Эстонии при проведении подобных операций", - отметил Р.Валге.
Американские самолеты примут участие и в совместных операциях наземных и военно-воздушных сил вооруженных сил как Эстонии, так и НАТО.
Американский авиаотряд пробудет в Эстонии до середины 2018 года, где примут участие в учениях.
Так, учения "воздух-воздух" продолжатся до середины марта 2018 года в специально отведенном для этого воздушном пространстве в Западной Эстонии и над островами, они будут проводиться на высоте не ниже полутора километров.
Учения "воздух-земля" будут проводиться на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии, где боевые самолеты будут отрабатывать полеты и на малых высотах.
Многофункциональный истребитель F-16 Fighting Falcon является одномоторным легким боевым самолетом. Он может использоваться для защиты воздушного пространства, воздушных боев, уничтожения наземных и надводных целей, а также ведения разведки.
Тем временем, в четверг посольство США в Литве сообщило, что в учениях ВВС Литвы и США, которые пройдут в районе литовского полигона Казлу-Руда, расположенного в 40 км от границ Калининградской области, примут участие американские бомбардировщики из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла.
Первоначальная переброска американской стратегической авиации в Европу началась 9 января, когда в Англию прибыли первые три стратегических бомбардировщика B-52H.
Одновременно с полетами в пятницу американских бомбардировщиков за российской территорией в регионе Балтики вели наблюдение стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W, курсировавший в воздушном пространстве Литвы вблизи северной границы Калининградской области, а также французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией E-3F Sentry AWACS, находившийся в воздушном пространстве Польши у южных границ Калининградской области.
В четверг два бомбардировщика B-52H уже совершили первые полеты, в том числе над Балтикой и восточной Германией. Перед полетом на борт бомбардировщиков были загружены учебные боеприпасы.
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