Президент Ирана соболезнует в связи с гибелью экипажа иранского танкера в Восточно-Китайском море

Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье выразил соболезнования семьям погибших и иранскому народу в связи с трагической гибелью членов экипажа иранского нефтяного танкера, столкнувшегося с китайским сухогрузом в Восточно-Китайском море 6 января.
"Выразив сожаление о трагическом событии, который привёл к мученической гибели сотрудников и моряков нефтяного танкера SANCHI в Китае, Рухани заявил: "Основная задача в настоящий момент - выявление и идентификация жертв". Рухани призвал соответствующие органы, включая министерства иностранных дел, нефти, дорог и городского развития тщательно изучить причину инцидента и начать судебное преследование, чтобы предотвратить повторению подобных происшествий", - сообщает пресс-служба президента.
Информационное агентство IRNA приводит слова Генерального директора иранской Организации портов и морского судоходства (PMO) Мохаммада Растада, который сообщил о гибели всех членов экипажа иранского нефтяного танкера SANCHI в первые часы после столкновения с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL в Восточно-Китайском море.
"Доказательства, в том числе заявления членов экипажа сухогруза CF Crystal, последние сообщения от спасательных служб и командующего поисково-спасательной операции со стороны Китая, указывают на то, что все находившиеся на борту иранского танкера погибли вскоре после столкновения из-за сильного взрыва и выброса токсичного газа", - процитировало агентство иранского чиновника.
По его словам, попытки погасить пожар и спасти иранских моряков не увенчались успехом в результате продолжающихся взрывов. М.Растад подтвердил, что иранский нефтяной танкер в настоящий момент затонул.
Сообщается, что танкер SANCHI перевозил 140 тыс. тонн газового конденсата.
6 января в 160 милях (290 км) к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море он столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL. Судно загорелось, 32 члена его команды - граждане Ирана и Бангладеш - пропали без вести. Спасатели обнаружили тела трёх иранских моряков.
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