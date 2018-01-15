МИД Турции заявил, что Анкара осуждает паны возглавляемой США международной коалиции против ИГИЛ по созданию в Сирии "пограничных сил безопасности" на территориях, контролируемых оппозицией.
Ранее о планах создания таких сил из числа боевиков оппозиционных Сирийских демократических сил (СДС), поддерживаемых США, сообщили американские СМИ со ссылками на официального представителя коалиции. Значительную часть вооруженных сил СДС приставляют боевики курдского ополчения PKK/PYD, которое в Турции считают террористической структурой.
В заявлении МИД указывается, что Турция неоднократно выражала протест против сотрудничества США с PKK/PYD.
"Мы выступает против такой инициативы. Мы осуждаем это ошибочное решение и хотим еще раз заявить, что Турция оставляет за собой право на ликвидацию любого рода угроз", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что, "с другой стороны, формирование так называемых "пограничных сил безопасности" не согласовывалось с Турцией, являющейся членом коалиции", а также, что ей не известно, сколько членов коалиции поддержали такое решение.
"Приписывание такого одностороннего решения всей коалиции является крайне ошибочным шагом, который может повредить борьбе против ИГИЛ", - подчеркивается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
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