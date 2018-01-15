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Транспорт и связь 15.01.2018 08:18

Азербайджан может купить "Яхту Сталина"

Каспийское морское пароходство (Каспар) является одним из претендентов на покупку теплохода «Максим Горький», построенного в 1934 году и известную как «яхта Сталина», сообщает российская газета "Коммерсант".

"Московское речное пароходство (МРП), входящее в AEON Романа Троценко, нашло претендентов на теплоход «Максим Горький». Из-за высокой стоимости эксплуатации с 2014 года судно используется только как ресторан. Среди потенциальных покупателей называют Азербайджанское каспийское морское пароходство", - отмечает издание со ссылкой на источники.

Гендиректор МРП Константин Анисимов подтвердил эту информацию, уточнив, что вторым претендентом на покупку теплохода является администрация Нижнего Новгорода.

"Для азербайджанцев судно интересно, в том числе, как экспонат, на котором может быть создан музей морского флота — пароходство в 2018 году отмечает 160-летие, пояснил господин Анисимов. Но и для Нижнего Новгорода «Максим Горький» - «знаковое судно», уточнил топ-менеджер, поскольку оно построено на местных верфях, а в 2018 году отмечается 150 лет со дня рождения писателя", - подчеркивает газета.

По данным издания МРП рассчитывает выручить от продажи теплохода примерно 20 млн рублей (около 600 тыс. манатов - ИФ).

В компании рассчитывают закрыть сделку уже в первом квартале.

Теплоход «Максим Горький» построен на нижегородской верфи «Красное Сормово» в 1934 году. Судно имело спецназначение — личный теплоход Иосифа Сталина и строилось по проекту военно-технического отдела ОГПУ НКВД. Длина - около 69 м, ширина — 13 м. Теплоход мог развивать рекордную скорость свыше 30 км/ч.

А.Азизов

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Тэги: КАСПАР, ЯХТА, ПОКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]