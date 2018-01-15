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СНГ 15.01.2018 16:44

Лавров и Климкин обсудили ситуацию вокруг СЦКК - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Украины Павел Климкин обсудили ситуацию вокруг Совместного центра координации и контроля (СЦКК) и российскую инициативу по созданию охранной миссии ООН в Донбассе, заявляют в МИД РФ.

"В контексте внутриукраинского урегулирования обсуждены вопросы содействия реализации положений минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 г., в том числе с учётом ситуации, сложившейся вокруг Совместного центра координации и контроля после вывода из него российских военнослужащих в связи с созданными неприемлемыми условиями для их работы", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Отдельное внимание было уделено российской инициативе о создании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ в Донбассе", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, УКРАИНА, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]