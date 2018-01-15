Лавров и Климкин обсудили ситуацию вокруг СЦКК - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Украины Павел Климкин обсудили ситуацию вокруг Совместного центра координации и контроля (СЦКК) и российскую инициативу по созданию охранной миссии ООН в Донбассе, заявляют в МИД РФ.

"В контексте внутриукраинского урегулирования обсуждены вопросы содействия реализации положений минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 г., в том числе с учётом ситуации, сложившейся вокруг Совместного центра координации и контроля после вывода из него российских военнослужащих в связи с созданными неприемлемыми условиями для их работы", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Отдельное внимание было уделено российской инициативе о создании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ в Донбассе", - отмечается в сообщении.