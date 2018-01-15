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СНГ 15.01.2018 17:05

Сайт Путина обошелся в 1,5 млн руб. и был оплачен из предвыборного фонда - Кондрашов

Сайт кандидата в президенты РФ Владимира Путина был оплачен из средств предвыборного фонда, его разработка и сопровождение на период выборов обошлись в 1,5 млн рублей, сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"Стоимость разработки и сопровождения проекта на предвыборной период составила около 1,5 млн рублей", - сказал А.Кондрашов журналистам в понедельник.

По его словам, один из разделов портала расскажет пользователям о достижениях Российской Федерации в период руководства страной Владимира Путина.

Другой раздел будет посвящен сообществам, поддерживающим В.Путина в соцсетях. "В этом разделе уже представлено 12 сообществ, которые объединяют миллионы сторонников В.Путина в социальных сетях", - сказал А.Кондрашов.

Еще один раздел сайта представляет возможность заполнить форму для участия в кампании в качестве волонтера.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВЫБОРЫ, САЙТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]