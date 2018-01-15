Сайт Путина обошелся в 1,5 млн руб. и был оплачен из предвыборного фонда - Кондрашов

Сайт кандидата в президенты РФ Владимира Путина был оплачен из средств предвыборного фонда, его разработка и сопровождение на период выборов обошлись в 1,5 млн рублей, сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"Стоимость разработки и сопровождения проекта на предвыборной период составила около 1,5 млн рублей", - сказал А.Кондрашов журналистам в понедельник.

По его словам, один из разделов портала расскажет пользователям о достижениях Российской Федерации в период руководства страной Владимира Путина.

Другой раздел будет посвящен сообществам, поддерживающим В.Путина в соцсетях. "В этом разделе уже представлено 12 сообществ, которые объединяют миллионы сторонников В.Путина в социальных сетях", - сказал А.Кондрашов.

Еще один раздел сайта представляет возможность заполнить форму для участия в кампании в качестве волонтера.