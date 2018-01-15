Рахой предостерег Пучдемона от попыток управлять Каталонией из Бельгии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что если бывший глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон попробует управлять Каталонией из Бельгии, где он скрывается от испанского правосудия, правительство "немедленно" обратится в Конституционный суд, передает в понедельник газета "Паис".

"Невозможно быть руководителем на расстоянии - ни при помощи своего представителя в Каталонии, ни при помощи любых других уловок", - заявил М.Рахой на съезде правящей "Народной партии", отметив, что статья конституции о внешнем управлении Каталонией из Мадрида "останется в силе до тех пор, пока следующий законный глава не вступит в должность".

М.Рахой признал, что правящая партия совершала ошибки, решая вопрос Каталонии, однако считает, что решение применить статью 155 конституции Испании в отношении Каталонии было успешным.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

В октябре правительство Испании применило 155-ю статью испанской Конституции, которой предусмотрен ряд ограничений автономии Каталонии вплоть до досрочных региональных выборов. Вскоре после этого К.Пучдемон бежал в Бельгию.

Досрочные выборы в парламент Каталонии прошли 21 декабря, на них большинство мест в парламенте получили партии, выступающие за независимость региона от Испании.

К.Пучдемон и четверо его соратников преследуются испанским правосудием по обвинению в мятеже, неподчинении властям и растрате государственных средств. По законам Испании им грозит до 30 лет тюрьмы.